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Остапенко уступила Брэйди на турнире в Дубае, проиграв второй сет 0:6

Остапенко уступила Брэйди на турнире в Дубае, проиграв второй сет 0:6
Теннис / WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла пробиться во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она в двух партиях проиграла американке Дженнифер Брэйди, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Остапенко 4 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в третий круг Брэйди поспорит либо с француженкой Каролин Гарсией, посеянной под 14-м номером, либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Дубай. Женщины. Первый круг
Карла Суарес-Наварро (Испания) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:1, 6:3.

18 февраля 2019 года, понедельник. 14:20 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Дженнифер Брэйди
117
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
2 : 0
Елена Остапенко
22
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
1 2 3
           
6 6  
4 0  
           
18 февраля 2019 года, понедельник. 14:25 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Барбора Стрыцова
48
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
0 : 2
Карла Суарес-Наварро
26
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
1 2 3
           
1 3  
6 6  
           
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