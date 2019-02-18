Остапенко уступила Брэйди на турнире в Дубае, проиграв второй сет 0:6

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла пробиться во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она в двух партиях проиграла американке Дженнифер Брэйди, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.
Остапенко 4 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 7 брейков.
За выход в третий круг Брэйди поспорит либо с француженкой Каролин Гарсией, посеянной под 14-м номером, либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Дубай. Женщины. Первый круг
Карла Суарес-Наварро (Испания) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:1, 6:3.
18 февраля 2019 года, понедельник. 14:20 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
117
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
2 : 0
22
Елена Остапенко
Е. Остапенко
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|0
18 февраля 2019 года, понедельник. 14:25 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
48
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
0 : 2
26
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
|1
|2
|3
|
|1
|3
|
|6
|6
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