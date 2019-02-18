Хуркач нанёс поражение Краиновичу на старте турнира в Марселе

Поляк Хуберт Хуркач успешно преодолел первый круг турнира в Марселе (Франция), обыграв в двух сетах представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Уроженец Вроцлава 13 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Его визави выполнил 4 эйса, ни разу не ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в четвертьфинал Хуркач поборется с греком Стефаносом Циципасом, посеянным под первым номером.

Действующим победителем турнира в Марселе является россиянин Карен Хачанов. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл француза Люку Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом сезоне уроженец Москвы пропускает соревнования из-за проблем со здоровьем.