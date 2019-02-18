Мертенс покинула турнир в Дубае, уступив в первом круге Чжу Линь

На турнире в Дубае (ОАЭ) бельгийка Элисе Мертенс, посеянная под 16-м номером, в трёх сетах проиграла Чжу Линь из Китая со счётом 7:5, 4:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 2 часа 56 минут.

16-я ракетка мира 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 18. Её соперница выполнила 2 эйса, ни разу не ошиблась на подаче и сделала 9 брейков.

За выход в третий круг Чжу Линь поборется с украинкой Лесей Цуренко, которая ранее переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

Напомним, в 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, которая в финале оказалась сильнее россиянки Дарьи Касаткиной. В этом сезоне уроженка Одессы получила шестой номер посева.