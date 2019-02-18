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Фёгель обыграла Херцог в матче «лаки лузеров» на турнире в Дубае

Фёгель обыграла Херцог в матче «лаки лузеров» на турнире в Дубае
Теннис / WTA

Швейцарская теннисистка Стефани Фёгель вышла во второй круг турнира категории Premier в Дубае. В стартовом матче Фёгель, выступающая в соревнованиях в качестве «лаки лузера», в двух сетах обыграла словенку Полону Херцог (LL) со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Фёгель подала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми. Херцог 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк.

Фёгель впервые обыграла Херцог в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии 28-летних теннисисток стал 3-1 в пользу Херцог. Соперницы встречались в 2009—1014 годах.

За выход в третий круг турнира в Дубае Фёгель сыграет с соотечественницей, Белиндой Бенчич.

18 февраля 2019 года, понедельник. 18:10 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Полона Херцог
88
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
0 : 2
Стефани Фёгель
83
Швейцария
Стефани Фёгель
С. Фёгель
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
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