Фёгель обыграла Херцог в матче «лаки лузеров» на турнире в Дубае

Швейцарская теннисистка Стефани Фёгель вышла во второй круг турнира категории Premier в Дубае. В стартовом матче Фёгель, выступающая в соревнованиях в качестве «лаки лузера», в двух сетах обыграла словенку Полону Херцог (LL) со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Фёгель подала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми. Херцог 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк.

Фёгель впервые обыграла Херцог в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии 28-летних теннисисток стал 3-1 в пользу Херцог. Соперницы встречались в 2009—1014 годах.

За выход в третий круг турнира в Дубае Фёгель сыграет с соотечественницей, Белиндой Бенчич.