Павлюченкова проиграла Гарсии в Дубае, взяв лишь два гейма

Россиянка Анастасия Павлюченкова неудачно стартовала на турнире в Дубае (ОАЭ). 27-летняя уроженка Самары в двух сетах крупно проиграла Каролин Гарсии из Франции со счётом 2:6, 0:6. Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты.

20-я ракетка мира выполнила 4 эйса, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Павлюченкова не подавала навылет, допустила 7 двойных ошибок и сделала 1 брейк.

Следующей соперницей Гарсии, посеянной под 14-м номером, станет американка Дженнифер Брэйди, ранее обыгравшая Елену Остапенко из Латвии.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, которая в финале переиграла россиянку Дарью Касаткину. В этом сезоне уроженка Одессы получила шестой номер посева.