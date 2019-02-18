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Павлюченкова проиграла Гарсии в Дубае, взяв лишь два гейма

Павлюченкова проиграла Гарсии в Дубае, взяв лишь два гейма
Теннис / WTA

Россиянка Анастасия Павлюченкова неудачно стартовала на турнире в Дубае (ОАЭ). 27-летняя уроженка Самары в двух сетах крупно проиграла Каролин Гарсии из Франции со счётом 2:6, 0:6. Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты.

20-я ракетка мира выполнила 4 эйса, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Павлюченкова не подавала навылет, допустила 7 двойных ошибок и сделала 1 брейк.

Следующей соперницей Гарсии, посеянной под 14-м номером, станет американка Дженнифер Брэйди, ранее обыгравшая Елену Остапенко из Латвии.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, которая в финале переиграла россиянку Дарью Касаткину. В этом сезоне уроженка Одессы получила шестой номер посева.

18 февраля 2019 года, понедельник. 21:30 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Каролин Гарсия
20
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
2 : 0
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
1 2 3
           
6 6  
2 0  
           
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