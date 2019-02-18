Осака удостоилась премии Laureus в номинации «Прорыв года»

На церемонии вручения премии Laureus, которая вручается лучшим атлетам из всех видов спорта, в номинации «Прорыв года» победу одержала японская теннисистка Наоми Осака.

На награду также претендовали Ана Карраско (Испания, мотоспорт), София Годжия (Италия, горнолыжный спорт), Якоб Ингебригстен (Норвегия, бег), Герайнт Томас (Великобритания, велоспорт) и Брианна Уильямс (Ямайка, бег).

В 2018 году Осака выиграла US Open и турнир в Индиан-Уэллсе. В начале этого года одержала победу на Открытом чемпионате Австралии, после чего впервые возглавила рейтинг WTA.

Напомним, ранее Осака сообщила о расставании с тренером Сашей Бажиным, с которым вместе работала с 2017 года. По итогам прошлого сезона Бажин был назван лучшим тренером года в WTA.

Запись доступна в «твиттере» Laureus.