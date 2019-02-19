Пармантье вышла во второй круг турнира в Будапеште

На старте соревнований в Будапеште (Венгрия) француженка Полин Пармантье, посеянная под третьим номером, нанесла поражение Ане Конюх из Хорватии со счётом 7:5, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.

55-я ракетка мира 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. Её визави выполнила 3 эйса, совершила 8 двойных ошибок и не сделала ни одного брейка.

Следующей соперницей Пармантье станет либо Тереза Шмиткова (Чехия), либо Исалин Бонавентюр (Бельгия).

Действующей победительницей соревнований в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон ван Эйтванк. В финале прошлогоднего розыгрыша она переиграла представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 3:6, 7:5.