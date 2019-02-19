Истомин оказался сильнее Лопеса на старте соревнований в Делрэй-Бич

Представитель Узбекистана Денис Истомин одержал победу в первом круге турнира в Делрэй-Бич (США). 32-летний теннисист в двух сетах взял верх над испанцем Фелисьяно Лопесом со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.

102 ракетка мира выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Лопес записал в свой актив 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Истомин поборется с победителем противостояния Адриан Маннарино (Франция) — Брейден Шнур (Канада).

Ранее турнир Delray Beach Open выиграл американец Фрэнсис Тиафо. В финале прошлогоднего розыгрыша он нанёс поражению немцу Петеру Гоёвчику со счётом 6:1, 6:4.