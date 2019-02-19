Кукушкин и Симон одержали победы в первом круге турнира в Марселе

Михаил Кукушкин из Казахстана успешно начал турнир в Марселе (Франция), переиграв в двух сетах представителя США Дениса Кудлу, — 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

31-летний теннисист выполнил 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Кудлы 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

Следующим соперником Кукушкина станет канадец Денис Шаповалов, посеянный под четвёртым номером.

Действующим победителем турнира в Марселе является россиянин Карен Хачанов. В финале прошлогоднего розыгрыша он одолел француза Люку Пуи. В этом сезоне уроженец Москвы пропускает соревнования из-за проблем со здоровьем.

Мужчины. Марсель. Первый круг

Антуан Хон (Франция, WC) — Жиль Симон (Франция, 6) — 7:5, 3:6, 3:6.