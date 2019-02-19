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Кукушкин и Симон одержали победы в первом круге турнира в Марселе

Кукушкин и Симон одержали победы в первом круге турнира в Марселе
Теннис / ATP

Михаил Кукушкин из Казахстана успешно начал турнир в Марселе (Франция), переиграв в двух сетах представителя США Дениса Кудлу, — 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

31-летний теннисист выполнил 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Кудлы 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

Следующим соперником Кукушкина станет канадец Денис Шаповалов, посеянный под четвёртым номером.

Действующим победителем турнира в Марселе является россиянин Карен Хачанов. В финале прошлогоднего розыгрыша он одолел француза Люку Пуи. В этом сезоне уроженец Москвы пропускает соревнования из-за проблем со здоровьем.

Мужчины. Марсель. Первый круг

Антуан Хон (Франция, WC) — Жиль Симон (Франция, 6) — 7:5, 3:6, 3:6.

18 февраля 2019 года, понедельник. 23:40 МСК
Марсель. 1-й круг
Матч окончен
Денис Кудла
61
США
Денис Кудла
Д. Кудла
0 : 2
Михаил Кукушкин
50
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
18 февраля 2019 года, понедельник. 21:10 МСК
Марсель. 1-й круг
Матч окончен
Антуан Хон
139
Франция
Антуан Хон
А. Хон
1 : 2
Жиль Симон
32
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
1 2 3
           
7 3 3
5 6 6
           
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