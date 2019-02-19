19 эйсов помогли Кирьосу одолеть Миллмана на старте турнира в Делрэй-Бич

Австралийский теннисист Ник Кирьос пробился во второй круг турнира в Делрэй-Бич (США), в трёх партиях обыграв соотечественника Джона Миллмана, посеянного под пятым номером, со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

Ник 19 раз подал навылет, совершил 11 двойных ошибок и взял 1 гейм на подаче соперника. На счету Джона 8 эйсов, ни одной двойной ошибки и брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Кирьос поспорит с победителем поединка Раду Албот (Молдавия) — Иво Карлович (Хорватия).

Делрэй-Бич. Мужчины. Первый круг

Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, WC) — Дариан Кинг (Барбадос, Q) — 7:6 (7:1), 6:3.

Турнир в Делрэй-Бич с призовым фондом $ 651 215 завершится 24 февраля.