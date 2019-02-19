Брэйди: в матче с Остапенко я диктовала условия на корте

Американка Дженнифер Брэйди прокомментировала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко в первом круге турнира в Дубае со счётом 6:4, 6:0.



«Я очень довольна тем, как смогла завершить этот матч. Я старалась больше играть с форхенда и атаковать на второй подаче соперницы. Я действовала агрессивно и диктовала условия на корте. Важно было сохранять психологическую стойкость, потому что ход встречи мог измениться в любой момент. Я была сосредоточена и уверена в себе. Следующий матч точно будет непростым», — цитирует Брэйди официальный сайт тура.

За выход в третий круг соревнований Брэйди поспорит с француженкой Каролин Гарсией, которая разгромила россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:2, 6:0.