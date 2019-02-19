Гарсия: Павлюченкова может играть гораздо лучше

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в первом круге турнира в Дубае со счётом 6:2, 6:0.



«Мы очень долго ждали выхода на корт, потому что предыдущая игра на этой арене получилась сумасшедшей. Игра проходила в непростых условиях, стало холоднее.

После первого гейма я сумела сохранить позитивный настрой и сделала обратный брейк. Это был очень важно. Я просто концентрировалась на своей игре. Думаю, Анастасия может играть гораздо лучше. Но иногда у всех случается плохой день. К счастью, я сохранила концентрацию и смогла показать свой теннис", — цитирует Гарсию официальный сайт тура.

Следующей соперницей Каролин будет американка Дженнифер Брэйди.

«Мы встречались не так давно. Кажется, пару недель назад в Таиланде. В последнее время она играет здорово. Каждый раз ей удаётся пройти через квалификацию и оказать серьёзное сопротивление в основной сетке. Она очень уверенно сыграла с Остапенко. У Брэйди непростая подача и удар с форхенда. Думаю, победа в первом круге поможет мне. С нетерпением жду следующей игры. В этом матче я хочу прибавить», — цитирует Гарсию официальный сайт тура.