Кирьос — о победе над Миллманом: подача выручает меня в подобных матчах

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Делрэй-Бич (США). На старте соревнований он в трёх партиях обыграл соотечественника Джона Миллмана, посеянного под пятым номером, со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3). Кирьос в этом матче выполнил 19 подач навылет.



«Подача продолжает выручать меня в подобных матчах. Мне повезло. Я понимал, что придётся непросто. Джон — один из главных бойцов в туре. Он мой хороший приятель. Я рад, что сумел пройти дальше», — приводит слова Кирьоса официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Кирьос поспорит с победителем поединка Раду Албот (Молдавия) — Иво Карлович (Хорватия). Турнир в Делрэй-Бич с призовым фондом $ 651 215 завершится 24 февраля.