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Саснович взяла всего 3 гейма в матче с Се Шувэй на турнире в Дубае

Саснович взяла всего 3 гейма в матче с Се Шувэй на турнире в Дубае
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла пробиться в третий круг турнира в Дубае (ОАЭ), в двух партиях проиграв представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Александра 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Се Шувэй поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под пятым номером, либо со словенкой Далилой Якупович, попавшей в основную сетку в статусе «лаки-лузера».

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

19 февраля 2019 года, вторник. 11:00 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
Александра Саснович
33
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
0 : 2
Се Шувэй
31
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
1 2 3
           
1 2  
6 6  
           
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