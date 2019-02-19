Саснович взяла всего 3 гейма в матче с Се Шувэй на турнире в Дубае

Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла пробиться в третий круг турнира в Дубае (ОАЭ), в двух партиях проиграв представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Александра 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Се Шувэй поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под пятым номером, либо со словенкой Далилой Якупович, попавшей в основную сетку в статусе «лаки-лузера».

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.