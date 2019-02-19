Квитова одержала волевую победу над Синяковой на турнире в Дубае

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под вторым номером, пробилась в третий круг, в трёх партиях обыграв соотечественницу Катержину Синякову со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

Петра 7 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Квитова поспорит либо с француженкой Каролин Гарсией, получившей 14-й номер посева, либо с американкой Дженнифер Брэйди (Q).

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.