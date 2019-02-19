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Квитова одержала волевую победу над Синяковой на турнире в Дубае

Квитова одержала волевую победу над Синяковой на турнире в Дубае
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под вторым номером, пробилась в третий круг, в трёх партиях обыграв соотечественницу Катержину Синякову со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

Петра 7 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Квитова поспорит либо с француженкой Каролин Гарсией, получившей 14-й номер посева, либо с американкой Дженнифер Брэйди (Q).

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

19 февраля 2019 года, вторник. 10:10 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
Катержина Синякова
44
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
1 : 2
Петра Квитова
4
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 2 3
           
7 7 4 4
6 3 6 6
           
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