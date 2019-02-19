Касаткина в трёх сетах проиграла Кенин во втором круге турнира в Дубае

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под 11-м номером, не смогла пробиться в третий круг, в трёх сетах проиграв американке Софье Кенин со счётом 3:6, 6:2, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Первая ракетка России ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 8 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кенин — Касаткина в Дубае.



За выход в четвертьфинал Кенин поспорит либо с голландкой Кики Бертенс, получившей седьмой номер посева, либо с представительницей Словакии Викторией Кужмовой.