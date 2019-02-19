Касаткина в трёх сетах проиграла Кенин во втором круге турнира в Дубае

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под 11-м номером, не смогла пробиться в третий круг, в трёх сетах проиграв американке Софье Кенин со счётом 3:6, 6:2, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.
Первая ракетка России ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 8 брейков.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кенин — Касаткина в Дубае.
За выход в четвертьфинал Кенин поспорит либо с голландкой Кики Бертенс, получившей седьмой номер посева, либо с представительницей Словакии Викторией Кужмовой.
19 февраля 2019 года, вторник. 11:00 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
37
Софья Кенин
С. Кенин
2 : 1
13
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
|1
|2
|3
|
|6
|2
|6
|
|3
|6
|4
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