Седьмая сеяная Бертенс проиграла Кужмовой в Дубае, не реализовав матчбол

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под седьмым номером, не смогла пробиться в третий круг, в трёх партиях проиграв представительнице Словакии Виктории Кужмовой со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.

Бертенс 8 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков. На тай-брейке Виктория отыграла матчбол.

За выход в четвертьфинал соревнований Кужмова поспорит с американкой Софьей Кенин.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.