Седьмая сеяная Бертенс проиграла Кужмовой в Дубае, не реализовав матчбол

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под седьмым номером, не смогла пробиться в третий круг, в трёх партиях проиграв представительнице Словакии Виктории Кужмовой со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.
Бертенс 8 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков. На тай-брейке Виктория отыграла матчбол.
За выход в четвертьфинал соревнований Кужмова поспорит с американкой Софьей Кенин.
В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.
19 февраля 2019 года, вторник. 11:00 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
8
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 : 2
46
Виктория Кужмова
В. Кужмова
|1
|2
|3
|
|2
|6
|6 6
|
|6
|4
|7 8
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