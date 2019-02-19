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Козлова разгромила Ларссон, Свёнтек — Данилович на турнире в Будапеште

Козлова разгромила Ларссон, Свёнтек — Данилович на турнире в Будапеште
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла во второй круг турнира в Будапеште (Венгрия), в двух партиях обыграв представительницу Швеции Юханну Ларссон, посеянную под седьмым номером, со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.

Катерина дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Венгрии Козлова поспорит с победительницей поединка Фанни Штолляр (Венгрия, WC) — Мэдисон Бренгл (США).

Будапешт. Женщины. Первый круг
Ига Свёнтек (Польша, Q) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:3, 6:0.

Турнир в Будапеште завершится 24 февраля.

19 февраля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Катерина Козлова
126
Украина
Катерина Козлова
К. Козлова
2 : 0
Юханна Ларссон
69
Швеция
Юханна Ларссон
Ю. Ларссон
1 2 3
           
6 6  
1 1  
           
19 февраля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Ольга Данилович
114
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
0 : 2
Ига Свёнтек
140
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1 2 3
           
3 0  
6 6  
           
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