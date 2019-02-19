Козлова разгромила Ларссон, Свёнтек — Данилович на турнире в Будапеште

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла во второй круг турнира в Будапеште (Венгрия), в двух партиях обыграв представительницу Швеции Юханну Ларссон, посеянную под седьмым номером, со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.

Катерина дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Венгрии Козлова поспорит с победительницей поединка Фанни Штолляр (Венгрия, WC) — Мэдисон Бренгл (США).

Будапешт. Женщины. Первый круг

Ига Свёнтек (Польша, Q) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:3, 6:0.

Турнир в Будапеште завершится 24 февраля.