Козлова разгромила Ларссон, Свёнтек — Данилович на турнире в Будапеште

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла во второй круг турнира в Будапеште (Венгрия), в двух партиях обыграв представительницу Швеции Юханну Ларссон, посеянную под седьмым номером, со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.
Катерина дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал соревнований в столице Венгрии Козлова поспорит с победительницей поединка Фанни Штолляр (Венгрия, WC) — Мэдисон Бренгл (США).
Будапешт. Женщины. Первый круг
Ига Свёнтек (Польша, Q) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:3, 6:0.
Турнир в Будапеште завершится 24 февраля.
19 февраля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
126
Катерина Козлова
К. Козлова
2 : 0
69
Юханна Ларссон
Ю. Ларссон
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|1
19 февраля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
114
Ольга Данилович
О. Данилович
0 : 2
140
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
|1
|2
|3
|
|3
|0
|
|6
|6
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