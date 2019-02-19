Родина вышла во второй круг турнира в Будапеште, победив Томову

Российская теннисистка Евгения Родина пробилась во второй круг турнира в Будапеште (Венгрия) с призовым фондом $ 250 тыс., со счётом 6:0, 4:6, 6:2 обыграв представительницу Болгарии Викторию Томову, которая в основной сетке соревнований заменила бельгийку Кирстен Флипкенс (2). Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.

Евгения 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 9 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Венгрии Родина поспорит с победительницей поединка Мона Бартель (Германия) — Ирина Бегу (Румыния).

В 2018 году победительницей турнира в Будапеште стала бельгийка Элисон Ван Эйтванк.