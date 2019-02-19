Макарова и Градецка без борьбы вышли в 1/4 финала турнира в Дубае в паре

Российская теннисистка Екатерина Макарова и представительница Чехии Люция Градецка, посеянные на турнире в Дубае (ОАЭ) в парном разряде под седьмым номером, без борьбы вышли в четвертьфинал. Их соперницы по матчу второго раунда — Онс Жабер из Туниса и Элисон Риске из США — снялись с соревнований.
За выход в полуфинал Макарова и Градецка поспорят с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань, получившими четвёртый номер посева.
Екатерина и Люция пока на нынешнем турнире в Дубае в парном разряде не выходили на корт, так как первый круг пропускали.
На старте соревнований в одиночном разряде Макарова проиграла представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 6:0, 5:7, 4:6.
Турнир завершится 23 февраля.
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