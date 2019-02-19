Макарова и Градецка без борьбы вышли в 1/4 финала турнира в Дубае в паре

Российская теннисистка Екатерина Макарова и представительница Чехии Люция Градецка, посеянные на турнире в Дубае (ОАЭ) в парном разряде под седьмым номером, без борьбы вышли в четвертьфинал. Их соперницы по матчу второго раунда — Онс Жабер из Туниса и Элисон Риске из США — снялись с соревнований.

За выход в полуфинал Макарова и Градецка поспорят с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань, получившими четвёртый номер посева.

Екатерина и Люция пока на нынешнем турнире в Дубае в парном разряде не выходили на корт, так как первый круг пропускали.

На старте соревнований в одиночном разряде Макарова проиграла представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 6:0, 5:7, 4:6.

Турнир завершится 23 февраля.