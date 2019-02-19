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Пэр оказался сильнее Болелли на старте турнира в Марселе

Пэр оказался сильнее Болелли на старте турнира в Марселе
Теннис / ATP

Французский теннисист Бенуа Пэр успешно преодолел первый круг на соревнованиях в Марселе, переиграв в двух сетах итальянца Симоне Болелли, – 6:4, 7:6 (7:1). Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.

29-летний уроженец Авиньона выполнил 12 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Болелли 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Следующим соперником Пэра станет бельгиец Давид Гоффен, посеянный под третьим номером.

Действующим победителем турнира в Марселе является россиянин Карен Хачанов. В финале прошлогоднего розыгрыша он одолел француза Люку Пуи. В этом сезоне уроженец Москвы пропускает соревнования из-за проблем со здоровьем.

19 февраля 2019 года, вторник. 15:30 МСК
Марсель. 1-й круг
Матч окончен
Симоне Болелли
136
Италия
Симоне Болелли
С. Болелли
0 : 2
Бенуа Пэр
59
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
1 2 3
           
4 6 1  
6 7 7  
           
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