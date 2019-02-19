Кербер одержала победу над Якупович во втором раунде турнира в Дубае

Представительница Германии Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под пятым номером, пробилась в третий круг. Уроженка Бремена взяла верх над словенкой Далилой Якупович со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

31-летняя теннисистка не выполнила ни одного эйса, 6 раз ошиблась на подаче и сделала 5 брейков. В активе Якупович 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

За выход в четвертьфинал соревнований Кербер поспорит с Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, которая в финале переиграла россиянку Дарью Касаткину. В этом сезоне уроженка Одессы получила шестой номер посева.