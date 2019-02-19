Блинкова выиграла у Вихлянцевой в стартовом матче на турнире в Будапеште

Российская теннисистка Анна Блинкова добилась победы над соотечественницей Натальей Вихлянцевой в первом круге турнира в Будапеште (Венгрия) со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.

20-летняя уроженка Москвы выполнила 3 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Вихлянцева дважды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и сделала 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Блинкова поборется либо с чешкой Маркетой Вондроушовой, либо с представительницей Испании Георгиной Гарсией-Перес.



Действующей победительницей соревнований в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон ван Эйтванк.

Женщины. Будапешт. Первый круг

Тереза Шмиткова (Чехия, Q) — Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) — 4:6, 6:3, 6:2.