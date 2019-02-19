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Блинкова выиграла у Вихлянцевой в стартовом матче на турнире в Будапеште

Блинкова выиграла у Вихлянцевой в стартовом матче на турнире в Будапеште
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анна Блинкова добилась победы над соотечественницей Натальей Вихлянцевой в первом круге турнира в Будапеште (Венгрия) со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.

20-летняя уроженка Москвы выполнила 3 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Вихлянцева дважды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и сделала 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Блинкова поборется либо с чешкой Маркетой Вондроушовой, либо с представительницей Испании Георгиной Гарсией-Перес.

Действующей победительницей соревнований в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон ван Эйтванк.

Женщины. Будапешт. Первый круг

Тереза Шмиткова (Чехия, Q) — Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) — 4:6, 6:3, 6:2.

19 февраля 2019 года, вторник. 16:30 МСК
Будапешт. 1-й круг
Идет 3-й сет
Анна Блинкова
105
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
1 : 1
Наталья Вихлянцева
110
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
1 2 3
           
3 6 5
6 4 4
           
19 февраля 2019 года, вторник. 16:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Тереза Шмиткова
142
Чехия
Тереза Шмиткова
Т. Шмиткова
2 : 1
Исалин Бонавентюр
132
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
1 2 3
           
4 6 6
6 3 2
           
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