Первая ракетка мира Осака покинула турнир в ОАЭ, уступив Младенович

Во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) японская теннисистка Наоми Осака, посеянная под первым номером, в двух сетах проиграла француженке Кристине Младенович — 3:6, 3:6. Спортсменки провели на корте 1 час 7 минут.
Победительница Australian Open 2019 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Её визави выполнила 4 эйса, не ошибалась на подаче и сделала 7 брейков. В личных встречах счёт стал равным 1-1.
В третьем раунде Младенович сразится с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро.
В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, которая в финале переиграла россиянку Дарью Касаткину. В этом сезоне уроженка Одессы получила шестой номер посева.
19 февраля 2019 года, вторник. 18:35 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
1
Наоми Осака
Н. Осака
0 : 2
67
Кристина Младенович
К. Младенович
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
Молодёжь штурмует Марсель, а Осака возглавила караван в Дубае
Свитолина пошла за третьим титулом в Дубае, Хачанов отказался защищать трофей в Марселе, а дель Потро отправился в Делрэй-Бич.