Первая ракетка мира Осака покинула турнир в ОАЭ, уступив Младенович

Во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) японская теннисистка Наоми Осака, посеянная под первым номером, в двух сетах проиграла француженке Кристине Младенович — 3:6, 3:6. Спортсменки провели на корте 1 час 7 минут.

Победительница Australian Open 2019 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Её визави выполнила 4 эйса, не ошибалась на подаче и сделала 7 брейков. В личных встречах счёт стал равным 1-1.

В третьем раунде Младенович сразится с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, которая в финале переиграла россиянку Дарью Касаткину. В этом сезоне уроженка Одессы получила шестой номер посева.