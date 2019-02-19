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Первая ракетка мира Осака покинула турнир в ОАЭ, уступив Младенович

Первая ракетка мира Осака покинула турнир в ОАЭ, уступив Младенович
Теннис / WTA

Во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) японская теннисистка Наоми Осака, посеянная под первым номером, в двух сетах проиграла француженке Кристине Младенович — 3:6, 3:6. Спортсменки провели на корте 1 час 7 минут.

Победительница Australian Open 2019 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Её визави выполнила 4 эйса, не ошибалась на подаче и сделала 7 брейков. В личных встречах счёт стал равным 1-1.

В третьем раунде Младенович сразится с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, которая в финале переиграла россиянку Дарью Касаткину. В этом сезоне уроженка Одессы получила шестой номер посева.

19 февраля 2019 года, вторник. 18:35 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
0 : 2
Кристина Младенович
67
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
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