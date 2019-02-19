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Норри разгромил Лайовича на старте турнира в Рио-де-Жанейро

Норри разгромил Лайовича на старте турнира в Рио-де-Жанейро
Теннис / ATP

Британский теннисист Кэмерон Норри не испытал трудностей в матче с сербом Душаном Лайовичем в первом круге турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 23-летний теннисист в двух сетах нанёс поражение уроженцу Белграда со счётом 6:2, 6:1.

62-я ракетка мира выполнил 4 эйса, столько же раз ошибся на подаче и сделал 5 брейков. Его соперник не подавал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. В личных встречах британец восстановил паритет — 1-1.

За выход в четвертьфинал Норри поспорит с победителем матча Хауме Мунар (Испания) — Леонардо Майер (Аргентина).

В 2018 году титул в Рио-де-Жанейро завоевал представитель Аргентины Диего Шварцман, который переиграл испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:3.

19 февраля 2019 года, вторник. 19:00 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
Душан Лайович
43
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
0 : 2
Кэмерон Норри
62
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
1 2 3
           
2 1  
6 6  
           
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