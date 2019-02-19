Норри разгромил Лайовича на старте турнира в Рио-де-Жанейро

Британский теннисист Кэмерон Норри не испытал трудностей в матче с сербом Душаном Лайовичем в первом круге турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 23-летний теннисист в двух сетах нанёс поражение уроженцу Белграда со счётом 6:2, 6:1.

62-я ракетка мира выполнил 4 эйса, столько же раз ошибся на подаче и сделал 5 брейков. Его соперник не подавал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. В личных встречах британец восстановил паритет — 1-1.

За выход в четвертьфинал Норри поспорит с победителем матча Хауме Мунар (Испания) — Леонардо Майер (Аргентина).

В 2018 году титул в Рио-де-Жанейро завоевал представитель Аргентины Диего Шварцман, который переиграл испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:3.