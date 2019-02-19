Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вердаско одержал волевую победу над Герасимовым на турнире в Марселе

Вердаско одержал волевую победу над Герасимовым на турнире в Марселе
Теннис / ATP

Испанский теннисист Фернандо Вердаско прошёл во второй раунд турнира в Марселе (Франция), обыграв в трёх сетах белоруса Егора Герасимова со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.

В активе 35-летнего уроженца Мадрида 15 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Его визави выполнил 12 эйсов, совершил 5 двойных ошибок и сделал 2 брейка.

Следующим соперником Вердаско, посеянного под пятым номером, станет либо немец Маттиас Бахингер, либо Стив Дарси из Бельгии.

Действующим победителем турнира в Марселе является россиянин Карен Хачанов. В финале прошлогоднего розыгрыша он одолел француза Люку Пуи. В этом сезоне уроженец Москвы пропускает соревнования из-за проблем со здоровьем.

19 февраля 2019 года, вторник. 16:30 МСК
Марсель. 1-й круг
Матч окончен
Фернандо Вердаско
26
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
2 : 1
Егор Герасимов
161
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
1 2 3
           
4 6 7
6 3 5
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент