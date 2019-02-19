13 эйсов не помогли Карловичу обыграть Раду на турнире в Делрэй-Бич

На старте турнира в Делрэй-Бич (США) хорватский теннисист Иво Карлович в двух сетах проиграл представителю Молдовы Раду Алботу со счётом 6:7 (2:7), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

39-летний уроженец Загреба 13 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Его визави выполнил 3 эйса, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. В личных встречах Карлович уступает — 0-2.

Во втором круге Албот сыграет с Ником Кирьосом из Австралии.

Действующим победителем Delray Beach Open является американец Фрэнсис Тиафо. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у представителя Германии Петера Гоёвчика.

Мужчины. Делрэй-Бич. Первый круг

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Джаред Доналдсон (США) — 2:6, 6:3, 6:3.

Маккензи Макдональд (США) — Тейлор Фритц (США) — 3:6, 6:4, 6:3.