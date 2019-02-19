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13 эйсов не помогли Карловичу обыграть Раду на турнире в Делрэй-Бич

13 эйсов не помогли Карловичу обыграть Раду на турнире в Делрэй-Бич
Теннис / ATP

На старте турнира в Делрэй-Бич (США) хорватский теннисист Иво Карлович в двух сетах проиграл представителю Молдовы Раду Алботу со счётом 6:7 (2:7), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

39-летний уроженец Загреба 13 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Его визави выполнил 3 эйса, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. В личных встречах Карлович уступает — 0-2.

Во втором круге Албот сыграет с Ником Кирьосом из Австралии.

Действующим победителем Delray Beach Open является американец Фрэнсис Тиафо. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у представителя Германии Петера Гоёвчика.

Мужчины. Делрэй-Бич. Первый круг

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Джаред Доналдсон (США) — 2:6, 6:3, 6:3.

Маккензи Макдональд (США) — Тейлор Фритц (США) — 3:6, 6:4, 6:3.

19 февраля 2019 года, вторник. 19:00 МСК
Делрэй-Бич. 1-й круг
Матч окончен
Раду Албот
82
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
2 : 0
Иво Карлович
88
Хорватия
Иво Карлович
И. Карлович
1 2 3
           
7 7 6  
6 2 4  
           
19 февраля 2019 года, вторник. 19:00 МСК
Делрэй-Бич. 1-й круг
Гильермо Гарсия-Лопес
101
Испания
Гильермо Гарсия-Лопес
Г. Гарсия-Лопес
0 : 0
Джаред Доналдсон
120
США
Джаред Доналдсон
Д. Доналдсон
1 2 3
           
     
     
           
19 февраля 2019 года, вторник. 19:00 МСК
Делрэй-Бич. 1-й круг
Матч окончен
Маккензи Макдональд
84
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
2 : 1
Тейлор Фритц
42
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
1 2 3
           
3 6 6
6 4 3
           
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