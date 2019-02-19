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Кар. Плишкова сломила сопротивление Цибулковой во втором раунде турнира в Дубае

Кар. Плишкова сломила сопротивление Цибулковой во втором раунде турнира в Дубае
Теннис / WTA

Во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная под четвёртым номером, в трёх сетах переиграла представительницу Словакии Доминику Цибулкову — 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Пятая ракетка мира выполнила 13 эйсов, дважды ошиблась на подаче и сделала 3 брейка. На счету её визави 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт. По личным встречам Цибулкова ведёт — 3-2.

За выход в четвертьфинал Плишкова поборется с американкой Элисон Риске.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, в финале переигравшая россиянку Дарью Касаткину. В этом сезоне уроженка Одессы получила шестой номер посева.

19 февраля 2019 года, вторник. 19:50 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
Доминика Цибулкова
30
Словакия
Доминика Цибулкова
Д. Цибулкова
1 : 2
Каролина Плишкова
5
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
2 6 3
6 3 6
           
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