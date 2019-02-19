Рублёв одержал волевую победу над Цонгой в первом круге турнира в Марселе

На старте турнира в Марселе (Франция) россиянин Андрей Рублёв в трёх сетах со счётом 2:6, 6:4, 6:2 переиграл хозяина кортов Жо-Вильфрида Цонгу, получившего «уайлд-кард» от организаторов. Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.

В активе уроженца Москвы 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Цонга выполнил 13 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и сделал 2 брейка.

Следующим соперником Рублёва станет либо француз Жереми Шарди, посеянный под восьмым номером, либо Маттео Берреттини из Италии.

Напомним, действующим победителем соревнований в Марселе является представитель России Карен Хачанов. В этом году он не сможет защитить титул из-за проблем со здоровьем. После снятия Хачанова в основную сетку турнира попал Рублёв.