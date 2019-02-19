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Рублёв одержал волевую победу над Цонгой в первом круге турнира в Марселе

Рублёв одержал волевую победу над Цонгой в первом круге турнира в Марселе
Теннис / ATP

На старте турнира в Марселе (Франция) россиянин Андрей Рублёв в трёх сетах со счётом 2:6, 6:4, 6:2 переиграл хозяина кортов Жо-Вильфрида Цонгу, получившего «уайлд-кард» от организаторов. Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.

В активе уроженца Москвы 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Цонга выполнил 13 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и сделал 2 брейка.

Следующим соперником Рублёва станет либо француз Жереми Шарди, посеянный под восьмым номером, либо Маттео Берреттини из Италии.

Напомним, действующим победителем соревнований в Марселе является представитель России Карен Хачанов. В этом году он не сможет защитить титул из-за проблем со здоровьем. После снятия Хачанова в основную сетку турнира попал Рублёв.

19 февраля 2019 года, вторник. 21:10 МСК
Марсель. 1-й круг
Матч окончен
Жо-Вильфрид Цонга
112
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
1 : 2
Андрей Рублёв
115
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 2 3
           
6 4 2
2 6 6
           
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