Мунар оказался сильнее Майера на старте соревнований в Рио-де-Жанейро

Испанский теннисист Хауме Мунар преодолел первый раунд турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия), обыграв в двух сетах представителя Аргентины Леонардо Майера со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

21-летний уроженец Сантаньи выполнил 4 эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. В активе его соперника 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге Мунар сыграет с Кэмероном Норри из Великобритании.

В 2018 году титул в Рио-де-Жанейро завоевал представитель Аргентины Диего Шварцман, переиграв испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:3.

Мужчины. Рио-де-Жанейро. Первый круг

Каспер Рууд (Норвегия) — Карлос Берлок (Аргентина) — 6:1, 6:2.

Гидо Пелья (Аргентина) — Жоау Соуза (Португалия) — 4:6, 6:3, 4:6.