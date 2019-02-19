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Мунар оказался сильнее Майера на старте соревнований в Рио-де-Жанейро

Мунар оказался сильнее Майера на старте соревнований в Рио-де-Жанейро
Теннис / ATP

Испанский теннисист Хауме Мунар преодолел первый раунд турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия), обыграв в двух сетах представителя Аргентины Леонардо Майера со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

21-летний уроженец Сантаньи выполнил 4 эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. В активе его соперника 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге Мунар сыграет с Кэмероном Норри из Великобритании.

В 2018 году титул в Рио-де-Жанейро завоевал представитель Аргентины Диего Шварцман, переиграв испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:3.

Мужчины. Рио-де-Жанейро. Первый круг

Каспер Рууд (Норвегия) — Карлос Берлок (Аргентина) — 6:1, 6:2.

Гидо Пелья (Аргентина) — Жоау Соуза (Португалия) — 4:6, 6:3, 4:6.

19 февраля 2019 года, вторник. 19:00 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
Хауме Мунар
66
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
2 : 0
Леонардо Майер
55
Аргентина
Леонардо Майер
Л. Майер
1 2 3
           
7 7 6  
6 5 4  
           
19 февраля 2019 года, вторник. 19:00 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
Каспер Рууд
135
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
2 : 0
Карлос Берлок
140
Аргентина
Карлос Берлок
К. Берлок
1 2 3
           
6 6  
1 2  
           
19 февраля 2019 года, вторник. 19:00 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
Гидо Пелья
46
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 : 2
Жоау Соуза
40
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
1 2 3
           
4 6 4
6 3 6
           
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