Лоренци успешно стартовал на турнире в Делрэй-Бич, переиграв Смычека

В первом раунде турнира в Делрэй-Бич (США) итальянец Паоло Лоренци нанёс поражение американцу Тиму Смычеку со счётом 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту.

37-летний уроженец Рима дважды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Смычек выполнил 7 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Следующим соперником Лоренци станет американец Стив Джонсон, посеянный под четвёртым номером.

Действующим победителем Delray Beach Open является американец Фрэнсис Тиафо. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у представителя Германии Петера Гоёвчика.

Мужчины. Делрэй-Бич. Первый круг

Джордан Томпсон (Австралия) — Марсель Гранольерс (Испания) — 7:5, 6:1.

Стив Джонсон (США) — Джейсон Джунг (Китайский Тайбэй) — 7:6 (7:3), 6:4.