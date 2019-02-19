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Лоренци успешно стартовал на турнире в Делрэй-Бич, переиграв Смычека

Лоренци успешно стартовал на турнире в Делрэй-Бич, переиграв Смычека
Теннис / ATP

В первом раунде турнира в Делрэй-Бич (США) итальянец Паоло Лоренци нанёс поражение американцу Тиму Смычеку со счётом 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту.

37-летний уроженец Рима дважды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Смычек выполнил 7 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Следующим соперником Лоренци станет американец Стив Джонсон, посеянный под четвёртым номером.

Действующим победителем Delray Beach Open является американец Фрэнсис Тиафо. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у представителя Германии Петера Гоёвчика.

Мужчины. Делрэй-Бич. Первый круг

Джордан Томпсон (Австралия) — Марсель Гранольерс (Испания) — 7:5, 6:1.

Стив Джонсон (США) — Джейсон Джунг (Китайский Тайбэй) — 7:6 (7:3), 6:4.

19 февраля 2019 года, вторник. 21:40 МСК
Делрэй-Бич. 1-й круг
Матч окончен
Тим Смычек
189
США
Тим Смычек
Т. Смычек
0 : 2
Паоло Лоренци
105
Италия
Паоло Лоренци
П. Лоренци
1 2 3
           
5 3  
7 6  
           
19 февраля 2019 года, вторник. 21:05 МСК
Делрэй-Бич. 1-й круг
Матч окончен
Джордан Томпсон
68
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
2 : 0
Марсель Гранольерс
111
Испания
Марсель Гранольерс
М. Гранольерс
1 2 3
           
7 6  
5 1  
           
19 февраля 2019 года, вторник. 21:00 МСК
Делрэй-Бич. 1-й круг
Матч окончен
Стив Джонсон
34
США
Стив Джонсон
С. Джонсон
2 : 0
Джейсон Джунг
131
Китайский Тайбэй
Джейсон Джунг
Д. Джунг
1 2 3
           
7 7 6  
6 3 4  
           
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