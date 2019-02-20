Чеккинато не смог пройти Бедене в первом круге соревнований в Рио-де-Жанейро

На старте турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) итальянец Марко Чеккинато, посеянный под третьим номером, в двух сетах проиграл Аляжу Бедене из Словении со счётом 5:7, 6:7 (1:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

29-летний уроженец Любляны выполнил 5 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Чеккинато 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и сделал 2 брейка.

Во втором круге Бедене встретится с победителем матча Педру Соуза (Португалия) — Тьяго Монтейро (Бразилия, WC).

В 2018 году титул в Рио-де-Жанейро завоевал представитель Аргентины Диего Шварцман.

Мужчины. Рио-де-Жанейро. Первый круг

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Николас Джарри (Чили) — 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6).