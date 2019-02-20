Чеккинато не смог пройти Бедене в первом круге соревнований в Рио-де-Жанейро

На старте турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) итальянец Марко Чеккинато, посеянный под третьим номером, в двух сетах проиграл Аляжу Бедене из Словении со счётом 5:7, 6:7 (1:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.
29-летний уроженец Любляны выполнил 5 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Чеккинато 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и сделал 2 брейка.
Во втором круге Бедене встретится с победителем матча Педру Соуза (Португалия) — Тьяго Монтейро (Бразилия, WC).
В 2018 году титул в Рио-де-Жанейро завоевал представитель Аргентины Диего Шварцман.
Мужчины. Рио-де-Жанейро. Первый круг
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Николас Джарри (Чили) — 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6).
19 февраля 2019 года, вторник. 22:30 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
17
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
0 : 2
83
Аляж Бедене
А. Бедене
|1
|2
|3
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|5
|6 1
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|7
|7 7