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Соперником Рублёва во втором круге турнира в Марселе будет Берреттини

Соперником Рублёва во втором круге турнира в Марселе будет Берреттини
Теннис / ATP

Французский теннисист Жереми Шарди, посеянный на турнире в Марселе (Франция) под восьмым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он на двух тай-брейках проиграл представителю Италии Маттео Берреттини со счётом 6:7 (12:14), 6:7 (0:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Хозяин кортов 15 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 16 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Берреттини поспорит с россиянином Андреем Рублёвым.

В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люку Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.

19 февраля 2019 года, вторник. 23:00 МСК
Марсель. 1-й круг
Матч окончен
Жереми Шарди
35
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
0 : 2
Маттео Берреттини
48
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
1 2 3
           
6 12 6 0  
7 14 7 7  
           
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