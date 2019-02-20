Соперником Рублёва во втором круге турнира в Марселе будет Берреттини

Французский теннисист Жереми Шарди, посеянный на турнире в Марселе (Франция) под восьмым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он на двух тай-брейках проиграл представителю Италии Маттео Берреттини со счётом 6:7 (12:14), 6:7 (0:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Хозяин кортов 15 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 16 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Берреттини поспорит с россиянином Андреем Рублёвым.

В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люку Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.