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Лидер посева Тим и второй сеяный Фоньини проиграли на старте турнира в Бразилии

Лидер посева Тим и второй сеяный Фоньини проиграли на старте турнира в Бразилии
Теннис / ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Рио-де-Жанейро (Бразилия) под первым номером, не сумел выйти во второй круг. На старте соревнований он в двух партиях проиграл представителю Сербии Ласло Джере со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Лидер посева ни разу не подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Ласло 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Джере поспорит с победителем поединка Тьяго Уайлд (Бразилия, WC) — Таро Дэниэл (Япония).

Рио-де-Жанейро. Мужчины. Первый круг
Кристьян Гарин (Чили) — Максимильян Мартерер (Германия) — 7:5, 6:3.
Тьяго Монтейро (Бразилия, WC) — Педру Соуза (Португалия) — 6:3, 6:2.
Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) — Фабио Фоньини (Италия, 2) — 6:2, 6:3.
Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина, Q) — Элиас Имер (Швеция, Q) — 2:6, 7:5, 6:2.

20 февраля 2019 года, среда. 01:00 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
Доминик Тим
8
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
0 : 2
Ласло Джере
90
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
19 февраля 2019 года, вторник. 23:55 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
Кристьян Гарин
91
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
2 : 0
Максимильян Мартерер
95
Германия
Максимильян Мартерер
М. Мартерер
1 2 3
           
7 6  
5 3  
           
20 февраля 2019 года, среда. 00:35 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
Педру Соуза
99
Португалия
Педру Соуза
П. Соуза
0 : 2
Тьяго Монтейро
126
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
19 февраля 2019 года, вторник. 23:30 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
Феликс Оже-Альяссим
104
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
2 : 0
Фабио Фоньини
16
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
20 февраля 2019 года, среда. 01:55 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
Элиас Имер
117
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер
1 : 2
Хуан-Игнасио Лондеро
69
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
1 2 3
           
6 5 2
2 7 6
           
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