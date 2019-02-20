Лидер посева Тим и второй сеяный Фоньини проиграли на старте турнира в Бразилии

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Рио-де-Жанейро (Бразилия) под первым номером, не сумел выйти во второй круг. На старте соревнований он в двух партиях проиграл представителю Сербии Ласло Джере со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.
Лидер посева ни разу не подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Ласло 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Джере поспорит с победителем поединка Тьяго Уайлд (Бразилия, WC) — Таро Дэниэл (Япония).