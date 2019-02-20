Дель Потро вышел во второй круг в Делрэй-Бич, действующий чемпион Тиафо выбыл

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под первым номером, вышел во второй круг, обыграв японца Йосихито Нисиоку со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.
Лидер посева 12 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал дель Потро поспорит с американцем Райлли Опелкой, который победил соотечественника Тенниса Сандгрена со счётом 6:4, 6:0.
Действующий чемпион американец Фрэнсис Тиафо (3) не сумел защитить титул, в трёх партиях проиграв британцу Даниэлю Эвансу (Q) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 5:7.
Турнир завершится 24 февраля.
20 февраля 2019 года, среда. 04:00 МСК
Делрэй-Бич. 1-й круг
Матч окончен
4
Хуан-Мартин дель Потро
Х. дель Потро
2 : 0
72
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
20 февраля 2019 года, среда. 00:15 МСК
Делрэй-Бич. 1-й круг
Матч окончен
79
Теннис Сандгрен
Т. Сандгрен
0 : 2
56
Райлли Опелка
Р. Опелка
|1
|2
|3
|
|4
|0
|
|6
|6
20 февраля 2019 года, среда. 02:05 МСК
Делрэй-Бич. 1-й круг
Матч окончен
148
Даниэль Эванс
Д. Эванс
2 : 1
29
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
|1
|2
|3
|
|3
|7 7
|7
|
|6
|6 1
|5
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