Дель Потро вышел во второй круг в Делрэй-Бич, действующий чемпион Тиафо выбыл

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под первым номером, вышел во второй круг, обыграв японца Йосихито Нисиоку со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

Лидер посева 12 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал дель Потро поспорит с американцем Райлли Опелкой, который победил соотечественника Тенниса Сандгрена со счётом 6:4, 6:0.



Действующий чемпион американец Фрэнсис Тиафо (3) не сумел защитить титул, в трёх партиях проиграв британцу Даниэлю Эвансу (Q) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 5:7.

Турнир завершится 24 февраля.

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