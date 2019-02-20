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Кербер: я вообще не знала, чего ожидать от Якупович

Кербер: я вообще не знала, чего ожидать от Якупович
Теннис / WTA

Немка Анжелика Кербер прокомментировала победу над словенкой Далилой Якупович во втором круге турнира в Дубае со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

«Я вообще не знала, чего ожидать, так как раньше не встречалась с Якупович. Мне было сложно найти ритм и понять, как она действует на корте. Рада, что смогла изменить ход первой партии. Во втором сете борьба также была упорной. Думаю, Далила играла отлично. Я боролась, особенно в важных моментах в начале второго сета. Рада, что смогла победить. Первый матч, вне зависимости от того, с кем играешь, получается нелёгким», — цитирует Кербер официальный сайт тура.

Следующей соперницей немки будет Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

«Впереди новый день, новый матч. Всё начинается с нуля. Мне нужно будет сосредоточиться и играть в свой теннис, не обращая большого внимания на соперницу. Надеюсь, я смогу извлечь урок из прошедшей встречи и перенесу ритм из второго сета на матч с Се Шувэй», — сказала Кербер.

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