Берреттини: мне удалось сохранить концентрацию в геймах на своей подаче

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу над представителем Франции Жереми Шарди в первом круге турнира в Марселе (Франция) со счётом 7:6 (14:12), 7:6 (7:0).

«Мы провели прекрасный матч. Я очень рад победе. Мне удалось сохранить концентрацию в геймах на своей подаче», — приводит слова Берреттини официальный сайт ATP-тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Марселе Берреттини поспорит с россиянином Андреем Рублёвым, который победил француза Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 2:6, 6:4, 6:2.

В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.