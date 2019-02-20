Монфис снялся с турнира в Марселе

Французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира в Марселе (Франция) из-за повреждения запястья, сообщает Tennis World USA. В первом круге он должен был сыграть с представителем Чехии Иржи Веселы.

В основной сетке турнира Монфиса заменил соотечественник Грегуар Баррер.



На минувшей неделе Гаэль стал победителем соревнований категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). В решающем матче он оказался сильнее швейцарца Стэна Вавринки со счётом 6:3, 1:6, 6:2. Этот трофей стал первым для Монфиса в 2019 году.

Победитель противостояния Веселы — Баррер за выход в четвертьфинал поспорит с украинцем Сергеем Стаховским.

В 2018 году турнир в Марселе выиграл россиянин Карен Хачанов. В этом году он данные соревнования пропускает.