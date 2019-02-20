18-летний Оже-Альяссим — о победе над Фоньини: ради такого я и работаю

18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу на старте турнира в Рио-де-Жанейро над итальянцем Фабио Фоньини, посеянным под вторым номером, со счётом 6:2, 6:3.

«Это определённо самая запоминающаяся победа для меня. Ты приезжаешь на турнир и попадаешь на второго сеяного. Конечно, ты не являешься фаворитом. Но ты веришь в свой теннис, в свою игру. Ради таких побед я и работаю.

После проигрыша первого очка в последнем гейме я немного занервничал. Всегда хочется взять первое очко в решающем гейме. Однако мне удалось собраться благодаря отличным подачам. На матчболе я сделал то, что было нужно", — цитирует Оже-Альяссима официальный сайт тура.

Следующим соперником канадца будет чилиец Кристьян Гарин.