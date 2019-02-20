Тиафо: я точно не должен был проигрывать сегодня

Британский теннисист Даниэль Эванс, пробившийся в основную сетку турнира в Делрэй-Бич (США) через квалификацию, прокомментировал победу в стартовом раунде над действующим чемпионом американцем Фрэнсисом Тиафо, посеянным под третьим номером, со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 7:5.

«Матч проходил в непростых условиях, но я боролся как мог», — приводит слова Эванса официальный сайт тура.

Тиафо так оценил свою игру: «Я очень расстроен. Я точно не должен был проигрывать сегодня. Пожалуй в ключевых моментах я слишком торопился вместо того, чтобы прорабатывать розыгрыши».

Следующим соперником британца будет представитель ЮАР Ллойд Джордж Харрис, получивший «уайлд-кард» от организаторов. Турнир в Делрэй-Бич завершится 24 февраля.