Кужмова победила Кенин в 1/8 финала турнира в Дубае, отыграв 3 матчбола

Американская теннисистка Софья Кенин не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае (ОАЭ), в трёх партиях проиграв представительнице Словакии Виктории Кужмовой со счётом 6:1, 5:7, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.

Софья 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 брейков. По ходу матча словачка уступала 1:6, 3:5. Во втором сете Виктория отыграла три матчбола.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Кужмова поспорит с чешкой Петрой Квитовой (2), которая в трёх сетах победила американку Дженнифер Брэйди (Q) со счётом 7:5, 1:6, 6:3.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.