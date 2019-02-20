Сегодня, 20 февраля, состоится матч второго круга турнира в Будапеште (Венгрия), в котором сыграют представительница Германии Андреа Петкович, посеянная под шестым номером, и россиянка Анастасия Потапова. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.
Ранее соперницы друг с другом не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Петкович — Потапова в Будапеште.
Победительница этого поединка за выход в полуфинал поспорит либо с румынкой Сораной Кырстей, либо с сербкой Александрой Крунич, получившей четвёртый номер посева. Турнир завершится 24 февраля.
Действующей победительницей соревнований в столице Венгрии является бельгийка Элисон Ван Эйтванк.
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