Александрова одержала победу на старте турнира в Будапеште

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Будапеште (Венгрия) под пятым номером, вышла во второй круг. На старте соревнований она в трёх партиях обыграла представительницу Венгрии Грету Арн, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.

Екатерина 9 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Венгрии Александрова поспорит с голландкой Аранчей Рус.

Действующей победительницей турнира в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк.