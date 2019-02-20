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Александрова одержала победу на старте турнира в Будапеште

Александрова одержала победу на старте турнира в Будапеште
Теннис / WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Будапеште (Венгрия) под пятым номером, вышла во второй круг. На старте соревнований она в трёх партиях обыграла представительницу Венгрии Грету Арн, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.

Екатерина 9 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Венгрии Александрова поспорит с голландкой Аранчей Рус.

Действующей победительницей турнира в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк.

20 февраля 2019 года, среда. 13:10 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Грета Арн
443
Венгрия
Грета Арн
Г. Арн
1 : 2
Екатерина Александрова
64
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1 2 3
           
6 1 4
4 6 6
           
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