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Кербер уступила Се Шувэй на турнире в Дубае, проиграв третий сет 0:6

Кербер уступила Се Шувэй на турнире в Дубае, проиграв третий сет 0:6
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под пятым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 7:5, 4:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Се Шувэй поспорит с победительницей поединка Элисон Риске (США) — Каролина Плишкова (Чехия, 4).

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

20 февраля 2019 года, среда. 13:40 МСК
Дубай. 3-й круг
Матч окончен
Анжелика Кербер
7
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 : 2
Се Шувэй
31
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
1 2 3
           
7 4 0
5 6 6
           
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