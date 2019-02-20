Квитова: Осаке просто нужно время, с ней всё будет хорошо

Чешка Петра Квитова оценила трудности, с которым столкнулась японка Наоми Осака после двух побед на турнирах «Большого шлема» и взлёта на вершину рейтинга WTA. Первая ракетка мира ранее призналась, что ей нелегко справляться с повышенным вниманием.



«Наоми очень скромная девушка. Пожалуй, я тоже такой была в своё время. Мне было нелегко, это точно. Я полностью понимаю её. Мне потребовалось время. Я выиграла свой второй турнир „Большого шлема“ лишь через три года после первого. Я оставалась в топ-10, боролась на крупнейших турнирах, но никак не могла совершить новый прорыв.

С другой стороны, дело в опыте. Выходя на корт, ты должна понимать, что являешься фаворитом в каждом матче. Каждая соперница хочет победить тебя. Она первая ракетка мира, победительница турниров «Большого шлема». Все хотят её обыграть. Я понимаю, что когда была моложе, то у меня был такой же настрой.

Ей просто нужно время. Не думаю, что в такой ситуации есть совет. Ей просто нужно с этим жить и получать опыт. С ней всё будет хорошо", — цитирует Квитову официальный сайт тура.

Квитова одолела Брэйди и стала первой четвертьфиналисткой турнира в Дубае