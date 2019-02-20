Халеп — о давлении на неё: в этом плане 2014 год был худшим, сейчас всё хорошо

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, какое давление испытывала на родине после первых успехов в туре.

«Давление? Никто не испытывает и не испытывал того, через что я прошла в Румынии. Поверьте мне, я была достаточно сильна, чтобы справиться с этим. 2014 год был худшим, потом ещё один год, а затем всё закончилось. Сейчас я отлично себя чувствую», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA-тура.

Симона Халеп, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под третьим номером, вышла в четвертьфинал, обыграв украинку Лесю Цуренко со счётом 6:3, 7:5. За выход в полуфинал соревнований бывшая первая ракетка мира поспорит с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь, 8) — Белинда Бенчич (Швейцария).