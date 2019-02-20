Квитова: через пару минут или часов я пойму, как сильно устала

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под вторым номером, поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал. В третьем круге она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 7:5, 1:6, 6:3.

«Я испытываю огромное облегчение сейчас. Но через пару минут или часов я пойму, как сильно устала. Ветер сегодня был ужасный, если честно. Сложно было найти способ справиться с ним. Я не могла нормально подавать. Это было мучение.

Первый гейм на моей подаче во втором сете, пожалуй, получился худшим для меня. У меня ничего не получалось. Я чувствовала, что у меня есть большой шанс, но в психологическом плане произошёл спад, и я не смогла справиться. Я проиграла тот гейм, а дальше всё пошло очень быстро», — цитирует Квитову официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований Квитова поспорит со словачкой Викторией Кужмовой.