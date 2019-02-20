Халеп: чувствую, что приближаюсь к лучшему уровню своей игры

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу над украинкой Лесей Цуренко в третьем круге турнира в Дубае со счётом 6:3, 7:5.

«Чувствую, что приближаюсь к лучшему уровню своей игры. Сейчас я настраиваюсь на то, что нужно завершать розыгрыши как можно быстрее. Я стараюсь играть агрессивнее. При этом я расслаблена и не оказываю давления на себя. Никаких ожиданий у меня нет. Когда у меня такой настрой, я играю лучше.

Во втором сете я слишком часто посылала мяч в середину корта. Постепенно я стала играть медленнее и посылала мячи не так мощно, зато лучше открывала корт. У соперницы с этим возникли трудности», — приводит слова Халеп официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований бывшая первая ракетка мира поспорит с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь, 8) — Белинда Бенчич (Швейцария).