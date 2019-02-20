Се Шувэй: Кербер может доставать все мячи, поэтому противостоять ей нелегко

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй прокомментировала победу над немкой Анжеликой Кербер в третьем круге турнира в Дубае со счётом 5:7, 6:4, 6:0.

«Как мне удалось победить? Я старалась изо всех сил. В первых двух сетах мы обе отчаянно боролись. В решающей партии я сделала больше для победы. Я была более расслаблена и уверенно завершила матч в свою пользу.

Кербер может доставать все мячи, поэтому противостоять ей нелегко. Она справляется даже с укороченными ударами. Как только ты посылаешь мяч недостаточно хорошо, она тут же доставляет трудности. Важно сохранять позитивный настрой и выкладываться по полной. В некоторых геймах я думала, что стоит рискнуть, но всё же пыталась сохранять осторожность. Кербер выходила вперёд, выполняла смэши. Это было нелегко.

Я не так часто побеждала здесь, поэтому так рада каждому выигрышу. Мне просто нужно играть в свой теннис и не расстраиваться при неудачах», — цитирует Се Шувэй официальный сайт тура.