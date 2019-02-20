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18 эйсов не помогли Шаповалову выйти в четвертьфинал турнира в Марселе

18 эйсов не помогли Шаповалову выйти в четвертьфинал турнира в Марселе
Теннис / ATP

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Марселе. В матче второго круга Кукушкин в двух сетах обыграл четвёртого сеяного, Дениса Шаповалова из Казахстана, со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Кукушкин дважды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал единственную возможность взять подачу соперника. Шаповалов подал 18 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и упустил две возможности сделать брейк.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в полуфинал турнира категории ATP 250 в Марселе Кукушкин сыграет с победителем встречи между россиянином Андреем Рублёвым и итальянцем Маттео Берреттини.

20 февраля 2019 года, среда. 17:30 МСК
Марсель. 2-й круг
Матч окончен
Михаил Кукушкин
50
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
2 : 0
Денис Шаповалов
25
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
1 2 3
           
6 7 7  
4 6 4  
           
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